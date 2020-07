La fisarmonica protagonista a Brebbia

La voce della Fisarmonica “Autobiografia sonora di una vecchia Signora” è il titolo di uno spettacolo che andrà in scena venerdì 31 luglio alle ore 21. Sul palco: alle fisarmoniche Alessandro Grosso e Mirko Carchen, voce recitante Betty Colombo. Sarà un viaggio attraverso vari generi musicali. Il racconto della storia della fisarmonica nelle vesti di un’attempata Signora che rivendica il diritto di essere annoverata fra gli strumenti Nobili. A supporto di questa richiesta, racconta la sua vita.

Il concerto si terrà a Villa Terzoli a Brebbia, via Della Chiesa 2. L’ingresso è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria: vicesindaco@comune.brebbia.vait

telefono 39 351 839 4470

Questo il programma

Galoppo alla russa Barimar, Canon in D Pachelbel, Autumn Leaves Merce, Night and day Porter, Marcia Turca Mozart, Carnevale di Venezia Paganini, Omaggio a Gorni Kramer : In un Palco della Scala Kramer , Un bacio a Mezzanotte Kramer.

Ancora: El Choclo Villoldo, Gelosia Gade, Libertango Piazzolla.

Colonne sonore: Mission Impossible Elfman, Pirati dei Caraibi Zimmer.

Omaggio alla canzone napoletana: Czarda Monti