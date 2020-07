La Goletta dei Laghi “attracca” a Laveno

Torna la Goletta dei Laghi e approda anche sul Lago Maggiore: primo “attracco” a Laveno Mombello.

L’iniziativa di Legambiente per il monitoraggio delle acque è accompagnata anche dall’impegno dei volontari per l’intervento diretto di pulizia delle sponde, che ha coinvolto anche quelli del Circolo di Legambiente Laveno-Luino.

«Purtroppo, quest’anno insieme ai rifiuti più comuni, come mozziconi e tappi, ora ci sono anche le mascherine. Ricordiamoci che guanti e mascherine sono strumenti per proteggere la nostra salute ma non dobbiamo assolutamente dimenticarci di tutelare la salute del nostro pianeta».