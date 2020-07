La regia della Pro Patria sarà ancora nei piedi di Bertoni

Continua a comporsi la Pro Patria che affronterà il prossimo campionato di Serie C.

Arriva un altro rinnovo fondamentale per i tigrotti: ha firmato fino al 2021 il centrocampista centrale Luca Bertoni, da due anni in biancoblu e cervello in campo della squadra di mister Ivan Javorcic.

Quello di Bertoni è un tassello particolarmente importante per la formazione bustocca che nei due anni passati ha potuto apprezzare le capacità di costruzione del gioco del calciatore cresciuto nel Milan.

La nota societaria: