Pro Patria, precampionato e mercato

Terzo anno di fila in Serie C per la Pro Patria, che si prepara alla stagione 2020-2021.

Ecco quali saranno gli appuntamenti di precampionato, date e mercato estivo della squadra biancoblu in vista della prossima annata sportiva, con il campionato che inizierà il 27 settembre.

APPUNTAMENTI

Raduno: da stabilire

Amichevoli: da stabilire

Esordio Coppa Italia Serie C: 23 settembre – avversario da definire

Esordio Campionato Serie C: 27 settembre – calendario da definire

SOCIETA’

Presidente: Patrizia Testa

Direttore Sportivo: Sandro Turotti (confermato)

Sponsor di maglia: da concordare

SQUADRA

Allenatore: Ivan Javorcic (confermato)

Conferme: Giulio Mangano (p, 1999); Manuel Lombardoni (d,1998); Stefano Molinari (d, 2000); Giorgio Spizzichino (e, 1999), Niccolò Cottarelli (e, 1998); Leonardo Galli (e, 1997); Riccardo Colombo (c, 1982); Giovanni Fietta (c, 1984); Filippo Ghioldi (c, 1999); Tommaso Brignoli (c, 1999); Davide Ferri (c, 2002); Sean Parker (a, 1997); Giuseppe Le Noci (a, 1982).

Arrivi: –

Partenze:

Alessio Marcone (d, 1998 – prestito alla Castellanzese);

Matteo Angelina (p, 2001 – fine prestito); Andrea Masetti (e, 1998 – fine prestito); Luca Palesi (c, 1997 – fine prestito); Aristidi Kolaj (a, 1999 – fine prestito); Andrea Boffelli (d, 1997 – fine prestito);

Paolo Tornaghi (p, 1988 – fine contratto); Matteo Battistini (d, 1994 – fine contratto); Ivo Molnar (d, 1994 – fine contratto); Luca Bertoni (c, 1992 – fine contratto); Edoardo Defendi (a, 1991 – fine contratto); Alex Pedone (c, 1994 – fine contratto); Ferdinando Mastroianni (a, 1992 – fine contratto);

Legenda: p=portiere, d=difensore, e=esterno, c=centrocampista, a=attaccante