Luini e Maggi aprono la rassegna Sogno d’Estate

Colori accesi e brillanti e un corpo di donna che si invischia in essi per compiere un percorso, lungo e doloroso, che parte dall’esperienza intima di un rapporto difficile con un uomo per arrivare alla consapevolezza di sé e della propria anima. L’ultimo lavoro artistico di Lorenzo Luini racconta, per capitoli di oltre trenta opere, un tema quanto mai attuale e importante come la violenza sulle donne. Violenza fisica, ma anche e soprattutto, piscologica che la donna a volte è costretta a sopportare ed affrontare. Il ciclo è esposto a Location Camponovo del Sacro Monte di Varese nell’ambito della rassegna Sogno d’Estate promossa dall’associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese. L’esposizione personale di Lorenzo Luini insieme all’artista e amico Pino Maggi (fino al 26 giugno) si inserisce nella mostra collettiva dell’Associazione.

La mostra ha un titolo emblematico di “Armonie in amore” quando in un rapporto conflittuale c’è ben poco di armonico. I suggestivi testi poetici di Sandro Sardella accompagnano le opere in catalogo, con una sensibilità che solo il poeta varesino riesce ad esprimere. “Un vento futurista agita – scrive Sardella – il fare di Lorenzo Luini con/colori squillanti e liquidi/e con una dinamicità avvolgente/ il liberatorio abbattimento/delle frontiere tra/diversi mezzi espressivi/è un atto di fede/nelle possibilità creative/dell’essere umano/prima dell’alba/“Lucy in the sky with diamonds”.

Contemporaneamente nelle altre sale espositivo Giuseppe Maggi, artista ironico e uomo vissuto, ricco di straordinarie contrapposizioni, con le sue opere pittoriche trasporta il visitatore in un universo fantastico di immagini, colori e poesia, offrendo a chi le osserva un sublime senso di gioia.

Tutte le mostre si possono visitare nei giorni di sabato, domenica e festivi dalle ore 10,00 alle ore 19,00. Durante il mese di luglio e in coincidenza con le serate del festival “Tra Sacro e Sacro Monte” le mostre saranno aperte al pubblico dalle ore 19,00 alle ore 23,00.

L’ingresso è libero ed è possibile visitare la mostra anche nei giorni infrasettimanali facendone richiesta. Per info n. +39 349 7845069 – bernasconianna@alice.it