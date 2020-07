Luino, l’appello di Forza Italia: “La Lega ci ripensi, andar da soli è miopia politica”

«Lo scorso 27 giugno la Lega a Luino ha sottoscritto un accordo, in vista delle amministrative di settembre, per correre uniti come centro destra in una colazione che ricalca il modello classico con Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi con l’Italia. Le richieste del documento sono state tutte soddisfatte nell’interesse del bene comune della coalizione. Abbiamo appreso ieri dalla stampa che loro, con un’iniziativa, hanno scelto di rompere l’accordo per mettere in campo una corsa solitaria che andrà inevitabilmente a favorire la coalizione di sinistra che, da tale scelta, trarrà sicuramente enormi vantaggi».

A ripercorre i fatti che hanno portato al terremoto politico tutto interno al centrodestra luinese è il vice coordinatore di Forza Italia Giuseppe Taldone che lancia un appello alla Lega, dopo l’annuncio di voler correre separati con Alessandro Casali.

«L’appello che facciamo oggi è che la Lega luinese possa rivedere la propria posizione e far rientrare l’ipotesi di corsa in solitaria – spiega Taldone -: da parte di Forza Italia c’è tutta la volontà, fino all’ultimo momento utile, per cercare, assieme e con buonsenso, le condizioni per l’unità di tutta la coalizione. Se invece le posizioni restassero quelle annunciate ne prenderemmo atto ma si tratterebbe di un’ azione che sarebbe un’evidente forzatura rispetto ad un modello di governo che vede il centrodestra unito sempre vincente ed una scelta di egoismo e miopia politica di cui la Lega luinese si assumerebbe ogni responsabilità sia verso gli alleati che verso gli elettori».

Queste le dichiarazioni di Giuseppe Taldone, vice coordinatore provinciale di Forza Italia e consigliere comunale a Luino in merito alla corsa a Palazzo Serbelloni del prossimo settembre.