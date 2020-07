Lungo il sempione a Casorate un trattore con il carico di balle di fieno in fiamme

Le fiamme si sono sprigionate mentre il mezzo era in movimento lungo la via Sempione che da Casorate Sempione conduce a Gallarate. A prendere fuoco è stato il carico di balle di fieno di un trattore che poi si è fermato in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco.

L’incendio è scoppiato poco prima delle 18 di giovedì 23 luglio. Il mezzo agricolo, prima di fermarsi ha anche perso dei pezzi di paglia incendiata che hanno provocato qualche focolaio a bordo strada.