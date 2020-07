Magon (Cisl dei laghi): “Dobbiamo rimanere uniti”

«Ringrazio per le dichiarazioni di benvenuto che mi sono state rivolte in queste ore dagli amici di Cgil e Uil per il mio nuovo incarico alla guida della Cisl dei Laghi». Daniele Magon neosegretario provinciale della Cisl dei Laghi, si è già messo al lavoro per affrontare la ripresa dopo il lockdown che per il sindacato non sarà semplice.

«Condivido e accolgo con favore la comune volontà di tutte le organizzazioni sindacali – prosegue il segretario della Cisl dei Laghi – di fare sintesi delle diverse specificità, nell’ottica di un impegno unitario che ci permetta, insieme, di rispondere al meglio ai bisogni che in questo momento la società e le singole persone esprimono. Mai come in questo momento è importante affrontare uniti le battaglie che ci attendono».