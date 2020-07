“Mangia, bevi e bici” tornerà nel 2021

“Mangia, bevi e bici”, la pedalata enogastronomica del Lago Maggiore è rimandata al 2021.

«Una scelta dolorosa – spiegano Alessandra Doridoni e Lorenzo Franzetti della Bottega del Romeo di Ispra e organizzatori della manifestazione -, ma che è stata fatta per tutelare al meglio sia i partecipanti, sempre molto numerosi, sia la qualità dell’evento, sia gli sponsor, i produttori e i ristoratori che investono e s’impegnano con noi».

In attesa della prossima edizione, domenica 13 settembre è in programma una pedalata a numero chiuso dal titolo “Sul percorso della Mangia, bevi e bici”.

«La pedalata – spiegano gli organizzatori – vuole presentare uno degli itinerari che faranno parte del nuovo progetto ciclo-turistico, “Mangia, bevi e bici permanente”. Sarà una giornata guidata da noi, sempre nel rispetto della sicurezza e delle norme anti-Covid». Le iscrizioni apriranno dal primo settembre.

“Pedalarcultura” ha invece ripreso con due eventi serali. Dopo il primo appuntamento di venerdì 31 luglio, ci sarà una nuova pedalata in programma per venerdì 21 agosto. Dal titolo “Angera, emozioni d’estate”, la pedalata partirà alle 18:00 e attraverserà gli angoli più suggestivi di Angera. Alle 19:00 si farà tappa alla pasticceria Angleria per un apericena. Le iscrizioni saranno aperte fino al 19 agosto. Per prenotazioni e noleggio bici: 0332/780285, 3488516760, info@bottegadelromeo.com.