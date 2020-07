I Mastini confermano Bertin “dentro e fuori dal ghiaccio”

In attesa di una schiarita sul campo dove allenarsi e giocare, i Mastini Varese iniziano ad annunciare le scelte per la prossima annata sportiva. E il primo nome pubblicato è una bella conferma, quella di Davide Bertin, portiere nato a Pinerolo nel 1994 ma ormai da tempo figura importante nella società giallonera.

Bertin rimarrà nella rosa della prima squadra – lo scorso anno era “in compagnia” di Tura e Menguzzato – ma consoliderà il suo impegno all’interno del club: con il 2020-21 il 26enne piemontese continuerà ad allenare l’under 11, sarà il responsabile del settore portieri di tutto il vivaio ma avrà un ruolo sempre maggiore nell’area tecnica e organizzativa per le attività di bambini e ragazzi.

In concreto, Bertin sarà impegnato a 360 gradi in seno ai Mastini, dentro e fuori il ghiaccio, a conferma di come la sua figura sia considerata all’interno della società. «Sono contento di proseguire con i Mastini e puntavo a rimanere qui a Varese, in questa società e in questa città. Ormai mi sono ambientato, mi piacciono il luogo, la gente, la società e i “miei” bambini che seguo da un po’ di tempo – ha detto Bertin dopo il rinnovo del suo impegno con il club del presidente Torchio – Il momento non è certo facile ma la società mi ha dato fiducia e io mi sono messo a disposizione per dare il mio impegno e il mio apporto tecnico. Era importante per me dare continuità ad un percorso intrapreso e mi piace mettermi in gioco con cose nuove».

Per Bertin, comunque, la presenza in prima squadra resta una condizione importante: Essere di nuovo nel roster tra i portieri mi riempie di orgoglio e sono fiero di indossare ancora questa maglia. I Mastini rappresentano una realtà importante per l’hockey ed esserne parte mi fa felice, mi rende orgoglioso e fiero. Ci ho sempre messo il cuore».