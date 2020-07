A Mornago la Maggioranza approva il bilancio di previsione: “Tasse invariate e aumentano gli investimenti”

È stato approvato con i voti della maggioranza il bilancio di previsione del Comune di Mornago, il primo post covid attraverso il quale l’amministrazione “Viviamo Mornago” garantirà gli stessi servizi senza aumentare le tasse locali.

«Abbiamo cercato di stilare il bilancio – dichiara Massimiliano Gusella vice sindaco ed assessore al bilancio – mettendo in primo piano la concretezza, con senso di responsabilità verso i cittadini, con una visione progettuale verso il futuro della nostra comunità, non solo in termini di investimenti strutturali ma anche e soprattutto in termini di impatto economico e aiuto sociale».

«Abbiamo mantenuto – ha detto il vice sindaco – le detrazioni fiscali già inserite lo scorso anno sull’Addizionale Comunale IRPEF per le fasce più deboli della popolazione così come abbiamo confermato anche la diminuzione per l’IMU sui fabbricati produttivi, questo per stimolare l’economia delle nostre aziende. Tra le misure adottate dalla giunta lo scorso 12 giungo, lo slittamento del pagamento IMU al 31.07.2020 con un ulteriore slittamento per gli immobili produttivi al 30.09.2020.

Si è intervenuti anche sulla rimodulazione delle bollette relative alla TARI, posticipando il pagamento e riducendo l’importo del piano finanziario e di conseguenza le bollette a carico dei cittadini».

«Si è intervenuti anche sulla rete di assistenza sociale e supporto domiciliare – afferma l’assessore ai servizi sociali Maurizio Bigarella – distribuendo aiuti alle famiglie in difficoltà e supportando le necessità delle fasce più fragili, anche con l’aiuto dei fondi erogati dallo stato. Sono state aiutate più di 80 famigli in difficoltà, grazie alla rete costituita tra le associazioni, Commercianti, Caritas e volontariato locale. Un mondo, quello dei servizi sociali, che sta diventando sempre più un vero e proprio accompagnamento e affiancamento anche alle famiglie e alle persone in difficoltà».

«Sono stati stanziati soldi anche per i centri estivi che in collaborazione con le Parrocchie di Mornago, Crugnola, Montonate e Vinago vedranno interessati 140 ragazzi della fascia 6-14 anni. Grazie allo stanziamento anche dello stato e all’incredibile sforzo dei volontari- precisa Giovanna Bea assessore alla pubblica istruzione – il costo della retta è contenuto in 60 € mensili. Inalterato, nonostante il periodo di chiusura determinato dal Covid, il contributo alle scuole dell’Infanzia del territorio e al piano del diritto allo studio, nonché le rette per il servizio di trasporto scolastico. Sono state confermate le borse di studio per gli studenti Mornaghesi finanziate anche quest’anno con la riduzione dei compensi della Giunta Comunale, continuando a mantenendo fede alla promessa fatta ai cittadini e che ha visto dalla loro costituzione attribuire ben 11 borse di studio».

«Rimasti invariati gli importanti investimenti sul piano ambientale – afferma Romano Simona assessore ambiente ed ecologia – tra manutenzioni ordinarie e interventi straordinari, per un importo di circa € 75.000,00 rivolti alla tutela e cura del verde, dei cimiteri e dei parchi giochi del territorio comunale».

«Abbiamo anche finanziato la partecipazione al bando di Regione Lombardia per il commercio attraverso il distretto del commercio Malpensa Nord Ticino – dichiara il consigliere delegato Marcolli Cristiano – con il quale reperiremo fondi per i nostri commercianti nell’intento di rilanciare anche il loro operato post Covid».

Luigi Giotta, consigliere con delega alla Polizia Locale, sottolinea gli investimenti importanti anche sul tema sicurezza con il potenziamento ed il miglioramento della trasmissione dati del sistema di video sorveglianza delle 56 telecamere disseminate sul territorio comunale.

«Abbiamo iniziato una governace green, attraverso la riqualificazione energetica degli edifici di proprietà comunali. Il municipio è stato il primo ad essere riqualificato, con il rifacimento del tetto, delle facciate, la sostituzione dei serramenti e la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 10 Kilowatt. Quest’anno si andrà ad intervenire sul plesso scolastico di via Cristoforo Colombo, con la posa di un impianto fotovoltaico da 20 Kilowatt e la sostituzione dell’attuale illuminazione interna con luci led, più funzionali e meno inquinanti. In accordo con la dirigenza dell’ICC Mornago – conferma il consigliere Matteo Pettenuzzo – sarà potenziata la linea dati con l’introduzione della fibra all’interno dell’istituto per consentire una maggior efficienza ed efficacia trasmissione dati e per rendere più funzionale anche la didattica a distanza».

Rilevanti investimenti per la mobilità sostenibile grazie allo stanziamento economico ottenuto da Regione Lombardia di 350.000,00 € – dice il Sindaco Davide Tamborini – saranno realizzazione due marciapiedi di collegamento tra la località “Ronchetto” con la palestra di via Verdi ed il secondo che permetterà il collegamento tra l’abitato di Montonate ed il cimitero della frazione. Saranno inoltre realizzati interventi per la riqualificazione urbana dell’abitato di Mornago con la messa in sicurezza di alcuni tratti di strade del centro urbano».

«Rilevante intervento riguarda la riqualificazione della piazza F.lli Bandiera in Crugnola. Un intervento atteso da decenni – ribadisce il consigliere comunale Luciano Caruggi -, una riqualificazione nella quale verrà rivista in toto il progetto approvato nel 2010 che non è più attuale e che sarà comunque condiviso con la popolazione, come peraltro già avvenuto per l’area di Montonate recentemente migliorata. Il tutto sarà sostenuto da un mutuo che verrà contratto dall’ente al fine di portare a compimento in tempi brevi tale intervento».