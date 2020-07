Natalia Marrese è la nuova Presidente del CAV-Centro di Aiuto alla Vita

È Natalia Marrese la nuova Presidente del CAV-Centro di Aiuto alla Vita “Anna e Giovanni Rimoldi” ODV di Busto Arsizio.

Subentra ad Antonio Pellegatta, il pediatra bustocco che ha guidato l’associazione fin dalla nascita per oltre 30 anni, presente ora nel nuovo direttivo. E’ stata eletta all’unanimità ieri martedi 7 luglio dall’Assemblea dell’Associazione, riunito in via Via Pozzi. E’ la prima Presidente donna del Cav bustocco che con la guida di Pellegatta ha saputo farsi conoscere, stimare ed apprezzare da tutti a Busto Arsizio e anche oltre i confini cittadini. Per Pellegatta naturale quindi la designazione, da parte della neo Presidentessa, a Presidente Onorario dell’Associazione.

Natalia Marrese, componente del Direttivo lombardo di Federvita (con l’incarico di seguire il Concorso Scolastico Europeo), 44 anni, diploma in Scienze dell’Educazione, origini campane, bustese d’adozione, lavora come educatrice in un Ente bustocco. Già da decenni impegnata a Busto nella difesa della vita nascente, Marrese si è personalmente spesa per la creazione del Movimento per la Vita Giovani locale creando iniziative e coinvolgendo sempre molti giovani, accompagnando per anni a Strasburgo al Parlamento Europeo i vincitori del viaggio- premio del Concorso Scolastico. Partecipazione alla Festa della Birra bustocca, alla visita ad un Cav ucraino, alla Marcia per la Vita a Parigi, all’organizzazione di numerosi incontri di formazione per i volontari coinvolgendo sempre personaggi di primo piano quali il defunto Presidente Carlo Casini, l’avvocato Giuseppe Anzani, etc.

E’ un rinnovo con parziale cambio generazionale. Continuità garantita dalla Vice-Presidente Giovanna Bizzarri. Ora è il turno dei giovani con l’apporto di nuove idee e soprattutto la capacità di dialogare con i loro coetanei. Il Nuovo Consiglio Direttivo è composto da: Giovanna Bizzarri, Ferruccio Mainini, Natalia Marrese, Monica Scaburri, Piera Lualdi, Mario Sansalone, Marina Passoni, Antonio Pellegatta, Ornella Baroni. Nuovi incarichi: Presidente: Sig.na Natalia Marrese, Vice Presidente: Sig,ra Giovanna Bizzarri, Tesoriere: Sig.ra Monica Scaburri, Segretaria: Sig.ra Ornella Baroni, Addetto Stampa: Mario Sansalone “Continuerò, insieme al Direttivo, l’ottimo lavoro fatto finora dal Presidente uscente che ringrazio di cuore” ci ha detto Marrese. “La Lombardia è la regione che nell’ambito del Movimento per la Vita Italiano svetta per il numero di Centri di Aiuto alla Vita e di donazioni di Progetti Gemma (adozione a distanza di mamma e nascituro) e Busto Arsizio è ben rappresentata con 2 consiglieri nel direttivo di Federvita”.

“Intendo inoltre rafforzare il lavoro di squadra all’interno del Direttivo bustocco per poter ampliare il nostro servizio” ha proseguito la neo Presidente: Giovani, cultura e formazione, comunicazione, collaborazione con associazionismo, istituzioni, altre realtà, saranno le priorità oltre il completamento della riforma del terzo settore, ora al primo passaggio. Pellegatta invece ha ringraziato “prima di tutto le “sue” segretarie e volontarie (una per tutte Suor Cinzia Gallazzi, prima Segretaria e oggi trappista nel convento di Vitorchiano (VT), le Autorità Comunali (Busto città della Vita come Pavia), le Associazioni presenti sul territorio con cui ha proficuamente collaborato in 30 anni portando l’Associazione bustese a farsi unanimente conoscere ed apprezzare”.

Il CAV bustocco nel 2019 ha aiutato a far nascere 45 bambini (1.241 in 30 anni) assistito 58 donne. L’Associazione aderisce a Federvita Lombardia, guidata da Elisabetta Pittino, che unisce i Centri di Aiuto alla Vita e i Movimenti per la Vita e raccoglie 114 realtà pro-vita (59 cav con 16 sedi distaccate, 25 CAV ospedalieri, 9 MpV, 5 case di accoglienza, 1 struttura spazio bimbi-nido. Una realtà quella di Federvita Lombardia che, nel solo 2018, con 12.378 donne assistite, italiane e straniere, e con 3.749 bambini nati, si riconferma associazione per le donne e per i bambini.