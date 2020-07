Una nuova rotonda “a biscotto” tra Laveno Mombello e Sangiano

Potrebbero iniziare già il prossimo autunno i lavori per la realizzazione della rotonda a biscotto nella zona dell’ex ceramica Pareschi, nell’incrocio tra la Via Sangiano, Via Cittiglio e Via 25 Aprile.

Un progetto di 350 mila euro finanziato da Regione Lombardia che andrà a modificare la viabilità sulla provinciale che collega Laveno Mombello a Sangiano e agevolando l’ingresso alla zona industriale, verso l’ex Moulin Rouge.

La rotonda servirà ad agevolare l’ingresso anche ai tanti mezzi pesanti che percorrono quotidianamente la strada e che spesso si trovano in difficoltà per la ristrettezza della carreggiata. Al momento la giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica e nei prossimi mesi si procederà con il restante iter burocratico.

La durata dei lavori, su carta, è di 210 giorni.