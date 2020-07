Parco Perlasca a Varese, la denuncia dei residenti: “Panchine rotte e cestini vandalizzati”

«Il Parchetto “Giorgio Perlasca” di viale Aguggiari a Varese versa in cattive condizioni». È questa la denuncia che ci manda un nostro lettore per evidenziare le cattive condizioni in cui versa l’area verde.

«Scrivo per segnalarvi la situazione di degrado in cui si trova il parco “Giorgio Perlasca” in Viale Aguggiari a Varese, è un bellissimo parchetto che meriterebbe più cura, spero che intervenga chi di dovere. Nelle foto dove si possono vedere panchine rotte e cestini vandalizzati e strapieni».