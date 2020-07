Pericolo contagio, quaranta viaggiatori dal Bangladesh respinti a Malpensa

Quaranta passeggeri di un volo Qatar Airways proveniente dal Bangladesh via Doha, atterrato nell’aeroporto di Milano Malpensa alle 12.45 di oggi, sono stati respinti dalle autorità sanitarie aeroportuali.

Il timore è legato all’aumento dei contagi nel Paese asiatico: i ministeri dell’Interno e della Salute non hanno permesso lo sbarco dei passeggeri, che sono rimasti nella zona di attesa al di là della linea di frontiera, per il tempo necessario a pulire e rifornire il velivolo, che è poi ripartito per il Bangladesh.

Analoga scena anche a Fiumicino, dove sono stati respinti 125 passeggeri, arrivati anche loro a bordo di un volo della Qatar Airways.

Il ministro della salute Roberto Speranza ha annunciato nel frattempo di aver disposto “una sospensione valida per una settimana” sui movimenti dal Bangladesh. Un periodo che servirà a introdurre nuove misure di prevenzione per gli arrivi extra Schengen ed extra Ue. “È giusto fare tutto il possibile per aumentare i controlli su chi arriva in Italia da Paesi con circolazione del Covid-19 sostenuta”.