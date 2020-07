Porto Ceresio, anche Monia Casale lascia la maggioranza

Si aggrava la crisi politica a Porto Ceresio. Anche Monia Casale, consigliera con delega alle Politiche Sociali, ha deciso di lasciare la maggioranza.

Lo ha fatto inoltrando un messaggio nella chat del gruppo politico che sostiene la sindaca Jenny Santi nel quale sottolinea come dopo le dimissioni di Marco Prestifilippo non ci sono più le condizioni di continuare.

«A malincuore ritengo che alle condizioni attuali non esistano più le basi, l’unità d’intenti e i sani principi per proseguire quest’avventura assieme -ha spiegato la consigliera-.La collaborazione di Marco era fondamentale ma venuto a mancare lui siamo una maggioranza azzoppata e non sento più mio questo gruppo». In ogni caso la consigliera non lascerà il suo ruolo.

«Intendo al contempo mantenere la mia carica di Consigliere Comunale per il bene del Paese -ha spiegato- e comunico infine che verificherò la possibilità di poter creare un gruppo consigliare autonomo con la persona che ho sempre ammirato in questi anni, che ha dimostrato una grande determinazione sempre volta al bene di Porto Ceresio, Marco Prestifilippo».