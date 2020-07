Il programma del weekend a Varese

Tutto pronto per un nuovo weekend estivo con gli eventi in programma a Varese. Si comincia stasera con il grande cinema all’aperto nei Giardini Estensi nell’ambito della rassegna Esterno Notte 2020. Alle ore 21.30 sotto la tensostruttura sarà proiettato il film PARASITE di Bong Joon-ho.

Si prosegue sabato 11 luglio con la presentazione del libro di Matteo Inzaghi: “Mai più così belli Il cinema della “New Hollywood” tra storia, arte e psicologia”, Mimesis edizioni. L’appuntamento è alle ore 17.45 sotto la tensostruttura dei Giardini Estensi di via Sacco. Nel suo libro il direttore Matteo Inzaghi, giornalista professionista e critico cinematografico, racconta gli anni della New Hollywood, uno spartiacque storico e culturale prima ancora che artistico. Registi visionari, attori carismatici e sceneggiatori anticonformisti conquistano il successo con uno sbalorditivo elenco di titoli che hanno il sapore della sfida epocale: codici e linguaggi del Cinema vengono reinventati attraverso film di rottura, che scardinano l’approccio classico, sradicano i paletti di Hays, introducono un nuovo modo di guardare e interpretare la realtà. Dalla tragedia del Vietnam al Watergate, dalla Guerra Fredda al rapporto con la Chiesa, dal sesso agli intrecci multirazziali. Questo libro racconta quella svolta, dalla prima pallottola agli ultimi cancelli.

Sempre sabato 11 luglio si potrà andare alla scoperta della Via Sacra sotto le stelle grazie all’iniziativa #SCOPRIVARESE 2020. L’appuntamento è alle ore 21.00 e per prenotarsi si può inviare una mail a guideabilitatevarese@gmail.com o telefonare al 393.8423949.

Infine il sabato sera varesino offrirà l’opportunità di assistere alla proiezione di ODIO L’ESTATE di Massimo Venier. Film in programma alle ore 21.30 sotto la tensostruttura dei Giardini Estensi.

Il weekend prosegue domenica con l‘Antico Mercato Bosino per le vie del centro (dalle 8 alle 18). In programma poi anche l’iniziativa POMERIGGI D’ESTATE TRA PARCHI E MUSEI | IL PESCATORE DI VARESE. Appuntamento a Palazzo Estense alle 14.30 con i bambini dai 6 agli 11 anni e alle 16 per i più piccoli (3/5 anni). La prenotazione è obbligatoria: tel. 328 8377206 – varesemusei@archeologistics.it.

Si continua il 12 luglio con “IL RESPIRO E LA MASCHERA” con lo spettacolo “Il profumo della natura” con Arianna Rolandi e Fabrizio Cadonà (Teatro Blu testo e regia Silvia Priori). Gli spettacoli si svolgeranno alle ore 16.30 e alle 18.30 nei pressi del Cedro del Libano del parco di Villa Mirabello. L’evento ha come obiettivo quello di fare un percorso di teatro natura nei parchi della città di Varese dedicato a Gianni Rodari nel centenario della sua nascita e quarantesimo anno dalla sua scomparsa.

Sempre domenica alle ore 15 si svolgerà anche “Uscite Narranti I giochi d’acqua di Villa Toeplitz a Sant’Ambrogio” L’appuntamento è all’ingresso del parco. Alle ore 21.30 invece ai Giardini Estensi la rassegna Esterno Notte ha in programma la proiezione di JOJO RABBIT di Taika Waititi.