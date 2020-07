Sabato 4 luglio il Pd in piazza a Varese per i diritti e contro ogni discriminazione

Si terrà domani, sabato 4 luglio, alle ore 17 in Piazza Monte Grappa a Varese la manifestazione #BlackLivesMatter organizzata dal Partito democratico della provincia di Varese.

«Attraverso questo evento verrà dimostrata con forza la presenza del Partito democratico nella lotta in favore dei più deboli, degli invisibili – spiegano gli organizzatori – Scendiamo in piazza anche per chi rischia la vita in mare aperto a metà strada tra le prigioni e i campi di pomodori».

Black Lives Matter è il movimento nato il mese scorso negli Stati Uniti per protestare contro la barbarie razzista mostrata agli occhi del mondo attraverso l’assassinio di George Floyd. «Qui da noi – aggiungono gli organizzatori – deve assumere anche un significato ulteriore legato alla lotta contro le discriminazioni e l’oppressione nel nostro Paese».

La Segreteria provinciale del Partito democratico precisa anche che l’evento si terrà nel rispetto totale delle norme di sicurezza sanitaria vigenti.