Temporale su Busto Arsizio, i sottopassi finiscono sott’acqua

Pioggia torrenziale e anche quale chicco di grandine. Il temporale che ha colpito il basso Varesotto ha provocato più di un problema nella città di Busto Arsizio dove almeno due tra i più trafficati sottopassaggi sono finiti sott’acqua.

Il primo è quello di via Torquato tasso, di fianco alla stazione ferroviaria, dove l’acqua ha raggiunto un livello considerevole. Il secondo a rimanere allagato è stato il sottopasso di via XX settembre, all’interno del quale è rimasta bloccata anche un’automobile. Si tratta di due sottopassaggi molto importanti per la città e l’allagamento ha provocato parecchi disagi al traffico.