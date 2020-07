Il termometro “precipita”, ma domani torna il sole

Sedici millimetri di pioggia in 10 minuti. Alle 4 del mattino di oggi, venerdì 24 luglio, il temporale che era stato annunciato anche con un allerta meteo è arrivato. Ma non è stata la pioggia a causa i problemi più grossi, almeno nel nord del Varesotto, è stata la grandine: in pochi minuti sono caduti chicchi grossi come noci che hanno danneggiato auto, orti, giardini e hanno ricoperto le strade di uno strato di ghiaccio come una “nevicata fuori stagione”. (foto di Eugenio Orlando)

Dalla mezzanotte a questa mattina su Varese sono caduti in totale 25 millimetri di pioggia. Anche le temperature sono precipitate: il termometro è sceso dai 31 gradi di giovedì ai 16 di questa mattina alle 9.

Il Centro Geofisico Prealpino spiega che le nubi copriranno i cieli della nostra provincia per tutta la mattina ma già nel pomeriggio ci saranno schiarite. Domani, sabato 25 luglio, sarà una giornata di sole caratterizzata da un debole vento proveniente dal nord. Le temperature si alzeranno di qualche grado ma solo settimana prossima torneranno nella media di questa estate, che ha visto davvero pochi giorni di caldo torrido.