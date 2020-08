Angelo e Silvana denunciano il degrado di via Torbole a Varese: “Dimenticati da tutti”

Angelo Ferrari è un 78enne che vive insieme alla moglie Silvana in via Torbole, piccola stradina del quartiere Valle Olona di Varese. Lui e la moglie ci hanno scritto per denunciare lo stato di abbandono in cui versa questo piccolo spicchi della città, molto periferico lembo di case che entra quasi nel bosco.

«Ma non dobbiamo essere considerati cittadini di serie B e quindi chiediamo all’amministrazione comunale di attivarsi. La nostra strada è un colabrodo e non viene asfaltata da 50 anni – raccontano – il servizio di ritiro della spazzatura salta spesso i turni e ci lascia cumuli di sacchi pieni di umido o altri scarti che non sappiamo dove mettere. Infine chiediamo da anni la messa in sicurezza dell’incrocio in fondo alla nostra via perchè prima o poi qualcuno rischia di farsi male seriamente».

Angelo e Silvana hanno fatto presente varie volte i loro problemi in Comune ma fino ad oggi non sono stati ascoltati e i problemi rimangono tutti aperti. Qualcuno saprà raccogliere il lamento che giunge da un angolo della periferia di Varese?