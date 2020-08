In biblioteca a Busto Arsizio si può tornare a studiare in sicurezza

Sono state aperte questa mattina, di lunedì 17 agosto, le sale studio della Biblioteca comunale di Busto Arsizio, a disposizione degli studenti universitari. La biblioteca civica, dopo la pausa di ferragosto, ha voluto riaprire le porte della cultura non solo attraverso i servizi già garantiti subito dopo il lockdown (Dal 18 maggio, consegna e ritiro libri già prenotati, possibilità di scelta di libri sugli scaffali all’ingresso), ma offrendo il luogo di cultura agli universitari per tutto il tempo necessario durante la giornata. Si tratta di un servizio di 52 posti riservati agli studenti universitari che dovranno essere regolarmente iscritti alla biblioteca, muniti di tesserino universitario e documento di identità. Per usufruire del servizio i ragazzi dovranno attenersi ad alcune semplici regole:

Galleria fotografica Le sale studio della biblioteca di Busto al tempo del Covid19 4 di 12

1. Si accede solo tramite pass fino ad esaurimento posti disponibili;

2. All’ingresso verrà misurata la temperatura;

3. La mascherina è obbligatoria e va tenuta durante gli spostamenti verso i

bagni e i distributori automatici; è consentito non indossarla quando ci si

trova seduti alla propria postazione studio, mantenendo la distanza di 2 metri

dagli altri;

4. La postazione studio è personale e non cedibile; la prenotazione vale per l’intera giornata;

5. La postazione studio dovrà essere occupata secondo il numero segnato sul

pass che verrà consegnato all’ingresso, dopo le procedure di controllo

(temperatura, documento di identità, etc.); il pass dovrà essere lasciato a vista sul

tavolo;

6. L’accesso ai distributori automatici è consentito a max 2 persone alla volta,

mantenendo il distanziamento;

7. Non è consentito sostare nei corridoi, girare per la biblioteca, creare

assembramenti;

8. Non è consentito toccare o prelevare libri dagli scaffali; se necessitate di un

libro in prestito, chiedete al bibliotecario presente;

9. Siete invitati a sanificare la vostra postazione con i detergenti messi a

disposizione;

10. All’ingresso e in altri punti della Biblioteca saranno presenti distributori di gel

igienizzante, di cui si invita a fare uso anche prima di accedere ai bagni.

«Noi come assessorato stiamo cercando di non perdere alcuna occasione per portare la cultura in città, perché siamo convinti che la cultura sia un bisogno profondo e che questo accompagni tutte le fasce d’età. Per questo ci siamo impegnati per proporre musica, cinema, letteratura, arte e per ricominciare il prima possibile. È un fronte che presiediamo con massima convinzione – ha evidenziato il vicesindaco e assessore alla cultura Manuela Maffioli -. Inoltre stiamo lavorando per la programmazione autunnale, chiaramente tenendo conto di quello che le norme consentono».

Ha inaugurato la riapertura delle sale studio, Alberto Mori, ventunenne studente di filosofia dell’Università Cattolica di Milano.

A breve sarà pubblicato sul sito della biblioteca il link che rimanda alla piattaforma attraverso cui è possibile prenotare il posto da casa entro le 10 del mattino.