Biblioteca, Stefano Bonaccini presenta a Varese il nuovo libro

Il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini presenterà a Varese il suo nuovo libro: “La destra si può battere. Dall’Emilia Romagna all’Italia, idee per un Paese migliore”. Appuntamento lunedì 7 settembre, alle ore 21.00, nella tensostruttura dei Giardini Estensi. Interverranno con l’autore il sindaco di Varese Davide Galimberti e il senatore Alessandro Alfieri.

La presentazione del libro di Stefano Bonaccini segue le tante iniziative analoghe portate avanti dal Comune negli scorsi anni e che hanno visto intervenire, tra gli altri, gli ex ministri Giulio Tremonti e Pier Carlo Padoan e il consigliere per la stampa e per la comunicazione della Presidenza della Repubblica Giovanni Grasso.

Per accedere all’evento, considerando le limitazioni imposte dalle misure per il contrasto alla pandemia da coronavirus, è necessario registrarsi al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-stefano-bonaccini-presenta-la-destra-si-puo-battere-118130402213.