Busto Arsizio sempre più verde: al via i lavori per realizzare il “parco del futuro”

Questa mattina l’assessore al verde Laura Rogora, durante la cerimonia dedicata alla memoria delle vittime delle bombe atomiche, ha annunciato che nel mese di settembre in via Mortara prenderà forma il parco del “Ben-essere”.

Si tratta di un nuovo polmone verde dove saranno piantati 110 esemplari di Paulownia (si tratta di ibridi italiani non invasivi). La pianta ha grandi capacità fitodepurative, dunque è in grado di assorbire anidride carbonica e di produrre ossigeno in grandissima quantità.

Il parco del “Ben-essere” non sarà l’unica novità per il verde cittadino: a fine settembre in via del Roccolo sarà, infatti, inaugurato il “parco del Futuro”, un’area di 11.000 metri quadrati strappata al degrado che, oltre a giochi per i più piccoli, a un’area dedicata ai cani e a nuovi arredi, accoglierà anche la capsula del tempo con i messaggi e gli auspici per il 2040.

«I lavori in quest’area partiranno lunedì – ha affermato l’assessore Laura Rogora – . Come annunciato subito dopo il lockdown, nelle settimane di stop forzato ci siamo resi conto di quanto sia vitale per ciascuno di noi stare all’aperto, in ambienti in cui la natura ci possa accogliere e regalare momenti di benessere: Busto ha una cinquantina di aree verdi, ma vogliamo che diventi ancora più green, più attenta all’ambiente, più rispettosa della natura. Un obiettivo a cui contribuirà anche il nuovo regolamento per la tutela e la promozione del verde pubblico che l’Assessorato sta predisponendo e che presto sarà condiviso con il tavolo del verde».