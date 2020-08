Carnago, i positivi al Covid salgono a cinque, “contagiati anche minori“

La notizia l’ha data il sindaco di Carnago direttamente dalla pagina ufficiale del sito del paese Barbara Carabelli: «Purtroppo vi devo aggiornare che il totale dei casi a Carnago è aumentato a cinque. Sono stata informata che altri quattro cittadini sono risultati positivi al COVID-19.I famigliari di questi nostri concittadini sono stati posti in quarantena, in attesa del risultato del tampone».

«Sono dispiaciuta di dover altresì constatare che l’età media delle persone contagiate si sta drasticamente e pericolosamente abbassando», ha spiegato il sindaco che rinnova l’appello ai più giovani e alle rispettive famiglie affinché venga usata la massima attenzione nei comportamenti ed un alto senso di responsabilità per il bene di tutta la comunità.

«Le persone colpite sono tutte di età inferiore ai 50 anni e, tra questi vi sono anche dei minorenni/adolescenti e giovani: a loro tutti, a nome della comunità esprimo l’augurio per una pronta guarigione. Ribadisco con forza, il rispetto delle disposizioni principali, visto anche l’imminente inizio dell’anno scolastico:

NO AGLI ASSEMBRAMENTI

USO DELLE MASCHERINE o PROTEZIONE DI NASO E BOCCA, OBBLIGATORIO come da Ordinanza del Ministero della Salute del 16/08/2020 “DALLE 18,00 AL 06,00 …. ANCHE ALL’APERTO, NEGLI SPAZI DI PERTINENZA DEI LUOGHI E LOCALI APERTI AL PUBBLICO, NONCHE’ NEGLI SPAZI PUBBLICI (piazze, slarghi, vie…) OVE PER LE CARATTERICHISTICHE FISICHE SIA PIU’ AGEVOLE IL FORMARSI DI ASSEMBRAMENTI ANCHE DI NATURA SPONTANEA E/O OCCASIONALE”

DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

IGIENE COSTANTE E ACCURATA DELLE MANI

Impegniamoci TUTTI ad usare il buon senso, altrimenti i sacrifici e gli sforzi fatti fin ora saranno stati inutili.