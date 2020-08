Dal Comune parole di fuoco contro chi abbandona i rifiuti: “Imbecilli, prima o poi vi prenderemo”

“Imbecilli”. L’Amministazione comunale di Gorla Minore non va tanto per il sottile e bolla così gli autori dell’ennesimo caso di abbandono di rifiuti sul territorio comunale.

L’epiteto, accompagnato da un sonoro “Vergogna!”, è stato pubblicato in un post sulla pagina Facebook “Gorla Minore Informa”, gestita dal Comune, a commento di una foto che mostra rifiuti abbandonati in via De Amicis, nel parcheggio vicino al cimitero del paese (nella foto qui sopra).

«Questo comportamento incivile va stroncato definitivamente – scrivono gli amministratori – Questi imbecilli non hanno diritto di cittadinanza. Prima o poi vi prendiamo e pagherete il vostro debito. Noi siamo di passaggio, i nostri figli e i nostri nipoti hanno diritto ad ereditare un mondo vivibile come i nostri genitori lo hanno passato a noi».

Infine un appello ai cittadini: «Aiutateci con le vostre segnalazioni, insieme p««ossiamo vincere questo comportamento incivile».