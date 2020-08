Dall’asilo alla scuola elementare: emozioni da condividere

Il passaggio dalla scuola dell’infazia alla scuola primaria è sempre carico di emozioni, per i bambini e anche per i loro genitori. Un carico di sensazioni e pensieri a volte contrastanti che si annuncia ancor più denso a settembre 2020, a seguito del periodo di emergenza sanitaria che abbiamo vissuto.

Per questo Mind-Room ha pensato di accompagnare le famiglie in questo momento pieno di gioia, ma anche di preoccupazione, con un’iniziativa specifica, dedicata proprio ai bambini che inizieranno la prima elementare.

“Prepariamo la cartella! Nuova scuola = Nuove avventure” è il titolo del percorso proposto dagli esperti di mind room e che si articola su tre incontri, per genitori e figli, il cui scopo è proprio quello di far emergere ed affrontare insieme idee, pensieri, paure ed emozioni legate al passaggio dall’asilo all’elementare, per sostenere e accompagnare i più piccoli in questo momento delicato e importante.

Mercoledì 2 settembre, ore 18-19

Webinar di presentazione delle attività e degli eventi

La partecipazione a questo incontro è gratuita e aperta tutti, offerta da Mind-Room – 2 settembre 2020

Sabato 5 settembre, ore 9.30-12

Laboratorio creativo dedicato ai bambini

Il team di Mind room guiderà i bambini in un percorso ludico di esplorazione di emozioni e aspettative.



Mercoledì 9 settembre

Webinar dedicato ai genitori

Un momento di incontro per condividere, tra adulti, i vissuti e le emozioni emerse durante l’attività con i figli.

Per maggiori informazioni e per iscriversi al primo incontro scrivere a info@mind-room.it mettendo come oggetto “Iscrizione webinar 2 settembre” e nel testo nome, cognome e un recapito telefonico.

Per iscriversi agli altri due incontri bisognerà invece compilare un modulo da inoltrare alla stessa mail entro il 3 settembre 2020.