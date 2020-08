Elezioni a Saronno, tutti i candidati delle 11 liste in lizza

Sono cinque i candidati sindaco in lizza a Saronno, la quarta città della provincia di Varese con i suoi oltre 39 mila abitanti.

Il sindaco uscente Alessandro Fagioli scende in campo con una coalizione che riunisce tutto il centrodestra: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e la civica Saronno al Centro; il centrosinistra corre unito con Augusto Airoldi come candidato sindaco con Partito Democratico e le due liste civiche Tu@ Saronno e Lista Civica Airoldi sindaco; l’ex sindaco Pierluigi Gilli, primo cittadino per 10 anni dal 1999 al 2009 corre sostenuto dalla lista civica Con Saronno e una lista che riunisce Azione, +Europa e Italia Viva; il Movimento 5 Stelle candida Luca Longinotti; Obiettivo Saronno, lista civica pura, si presenta con l’unica donna del lotto, Novella Ciceroni.

Nello SPECIALE ELETTORALE DI VARESENEWS trovate tutti i candidati consiglieri, i loghi e le foto dei candidati sindaco.

ALESSANDRO FAGIOLI

AUGUSTO AIROLDI

PIERLUIGI GILLI

LUCA LONGINOTTI

NOVELLA CICERONI