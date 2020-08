Elezioni, il fronte largo di Stefano Bellaria per la riconferma

Una campagna elettorale nel segno della continuità, com’è normale per un’amministrazione uscente (ad agosto, caso più unico che raro nella storia repubblicana). A un mese dalle amministrative di Somma Lombardo, Stefano Bellaria e le quattro liste a suo supporto si sono dette pronte ad andare “Avanti, insieme” – come recita il loro slogan – e a tenere ben saldo il sindaco a palazzo Visconti.

Una ricandidatura che in realtà è stata ufficializzata solo ad agosto, sebbene fosse praticamente certa da tempo. Le liste a suo supporto saranno il Partito Democratico locale, Somma Civica, Somma al Centro e Somma Civica. Avranno un’occasione molto ghiotta, dopo la clamorosa separazione tra Lega e Fratelli d’Italia a pochi giorni dalla chiusura delle liste.

Partito Democratico: “Una città verde, inclusiva, innovativa”

Così ha descritto la sua idea di città Angelo Ruggeri, segretario del partito in città. Ruggeri ha rivendicato l’approccio di squadra seguito fin qui in «una coalizione che è per, non contro».

Somma Civica

Massimiliano Fiore ha rivendicato «il coraggio dell’amministrazione di fare scelte a volte scomode dal punto di vista del consenso [..]., anche su quelle partire che inevitabilmente contrappongono interessi diversi da comporre, come nel caso della variante al pgt».

Somma al Centro

«Mai si è fatto chiasso sulle posizioni diverse» ha ricordato il fondatore della lista dei moderati Gerardo Locurcio, presidente del Consiglio comunale. Un lungo passato nel centrodestra, tra le fila di Forza Italia, che considera ormai un lontano passato, e a cui non risparmia critiche anche pesanti: «Questo centrodestra non è il nuovo che avanza, ma piuttosto avanzi del vecchio rilucidati» aveva dichiarato qualche mese fa, subito dopo la presentazione della coalizione di centrodestra che fu (quando ancora Lega e Fratelli d’Italia erano dalla stessa parte).

Sinistra per Somma

Il capofila Claudio Brovelli si è detto soddisfatto dei cinque anni trascorsi, «dopo due anni durissimi», affermando che «si è tornati a guardare i bilanci con rigore, a tagliare le consulenze e le spese inutili».

