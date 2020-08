Ferragosto di giorno e di sera alla Casa Museo Pogliaghi

Ferragosto di giorno e di sera: i musei del Sacro Monte restano aperti per offrire ai visitatori momenti di scoperta non affollati ma certamente ricchi di gusti.

Potrete restare affascinati dalle molteplici “scenografie” di Casa Pogliaghi, dove si incontrano materiali egizi accanto e vasellame orientale, opere di arte sacra accanto alla statuaria greco-romana, il tutto armonizzato da uno scenario di indubbio gusto creato dalla mano di Lodovico Pogliaghi, artista e collezionista milanese morto al Sacro Monte nel 1950.

Per garantire a più persone la possibilità di visita, anche a chi ha scelto di trascorrere la serata del 15 agosto al Sacro Monte, la Casa Museo prolungherà per quella giornata l’orario di apertura, sino alle 22.30.

Durante la giornata sarà visitabile anche la Cripta del Santuario, la più antica chiesa del Sacro Monte, oggi divenuta Cripta, che conserva le tracce della devozione e della fede almeno a partire del IX secolo d.C. Tutte le informazioni e prenotazioni a: www.sacromontedivarese.it

TUTTE LE APERTURE STRAORDINARIE DELLA SETTIMANA DI FERRAGOSTO

Anche per la settimana dal 14 al 21 sono previsti orari straordinari di apertura

Venerdì 14/08 ore 10-14 apertura Casa Pogliaghi, ore 14-18 apertura Cripta del Santuario

Sabato 15/08 ore 10-18 apertura Casa Pogliaghi e Cripta; ore 18-22.20 apertura Casa Pogliaghi

Domenica 16/08 ore 10-18 apertura Casa Pogliaghi e Cripta

Lunedì 17/08 ore 10-14 apertura Casa Pogliaghi, ore 14-18 apertura Cripta del Santuario

Martedì 18/08 ore 10-14 apertura Casa Pogliaghi, ore 14-18 apertura Cripta del Santuario

Mercoledì 19/08 ore 10-14 apertura Casa Pogliaghi, ore 14-18 apertura Cripta del Santuario

Tutte le proposte di visita sono dettagliate e prenotabili dal sito www.sacromontedivarese.it oppure telefonicamente al 366.4774873 o al 328.8377206

COME SI RAGGIUNGE IL SACRO MONTE CON I MEZZI PUBBLICI

Per raggiungere il sacro Monte con i mezzi pubblici si puàò arrivare in treno da Milano, poi si prende l’autobus urbano linea C e la funicolare (con biglietto integrato, che si può acquistare sull’autobus). Oppure si può parcheggiare l’auto in viale Aguggiari e poi proseguire con autobus linea C e funicolare.

Per immagini e richieste approfondimenti: 328.8377206 /info@sacromontedivarese.it