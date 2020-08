Galimberti: “Cambieremo il volto di questa parte di città”

«L’arrivo dei fondi per il terzo lotto dell’ospedale Del Ponte – il commento del sindaco di Varese Davide Galimberti – è una gran bella notizia, attesa da anni dalla città e da tutto il nostro territorio. I 17 milioni di euro stanziati dalla Regione ultimeranno il progetto, rendendo sempre più nuova e viva un’area su cui anche come Comune stiamo investendo molto.

Se da un lato, accanto al Del Ponte, sta infatti sempre più prendendo forma il nuovo parcheggio, una struttura fondamentale per risolvere il grande problema di quanti, ogni giorno, devono raggiungere l’ospedale pediatrico in auto, dall’altra parte abbiamo il cantiere delle Stazioni. Entrambi gli interventi procedono spediti e, tra qualche mese, saranno in grado di cambiare volto alla nostra città. Il futuro di Varese è già iniziato e ogni intervento è una spinta in più in un percorso condiviso con i cittadini e con le realtà del territorio».