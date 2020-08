Da Genova sino alla vetta del Monte Rosa per donare un macchinario che previene la morte in culla

Matteo Vitali per MovingOn si cimenterà nell’impresa di battere l’attuale record di 14 ore e 31 minuti di percorrenza della distanza che separa Genova Voltri dal rifugio Margherita in cima al Monte Rosa: una combinata di bicicletta e scalata che lo vedrà impegnato dalla sera dell’8 agosto fino alle prime ore della mattina del giorno successivo per un totale di 258km. Dopo aver pedalato per 242 km fino ad Alagna, proseguirà nella risalita a piedi per i restanti 16 km fino al ghiacciaio in vetta.

L’evento promuove una raccolta fondi per “Il Ponte del Sorriso”, che ha come obiettivo l’acquisto di un polisonnigrafo portatile, da donare al centro di riferimento regionale per lo studio dei problemi respiratori del sonno nei bambini e SIDS morte in culla, che consente di effettuare la registrazione di elettroencefalogramma, elettrocardiogramma, movimenti toraco-addominali, rilevazione del flusso nasale e di saturazione di ossigeno. Una volta posizionato, il bambino potrà tornare a casa e dormire in un ambiente famigliare, evitando lo stress del ricovero in ospedale e l’esposizione ad ulteriori rischi, specialmente in questo particolare periodo di pandemia. Il mattino seguente lo strumento viene staccato, riportato in reparto, e i dati scaricati su un computer verranno interpretati da un medico esperto del sonno.

Chi scommette che Matteo ce la farà, donando un contributo per acquistare il polisonnigrafo, scommette sul sorriso dei bambini in ospedale: https://www.ilpontedelsorriso.com/dona-ora/ oppure tramite bonifico IBAN IT 23 H 05034 10800 000000021266, intestato a Il Ponte del Sorriso.



L’iniziativa è stata accolta da tutta la squadra con grande entusiasmo: un motivo in più per raggiungere l’obiettivo e dare un senso più profondo alla fatica degli ultimi mesi. Il team che segue e supporta M. V. vede impegnati tra gli altri anche Fabrizio Poletti e Jessica Sottile, rispettivamente della palestra Accademy of Fighting e del Centro Benessere Harmony, entrambi già attivi nel sociale, i quali lo hanno seguito nella sua preparazione a partire dal concepimento dell’idea avvenuto durante il periodo di lockdown dovuto al Covid-19.