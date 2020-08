Gilli sindaco: la coalizione crea un canale Telegram per dialogare con i cittadini

Un canale Telegram per dialogare e confrontarsi con cittadini e simpatizzanti. È questo il fine del canale creato dalla coalizione che supporta Pierluigi Gilli alle elezioni del 20 e 21 settembre 2020.

«Gli incontri di coalizione, i gazebo così come i gruppi di WhatsApp diventano continui momenti di confronto tra candidati e simpatizzanti – dichiarano dalla coalizione a sostegno di Gilli -. Si può a buon diritto parlare di idee che nascono nel confronto e anche nelle situazioni più informali. Da alcune riflessioni sull’utilizzo dei canali social è così nata la proposta del canale Telegram con cui restare in contatto con le proposte di Gilli e della sua coalizione. È un modo moderno e agile per proporre le nostre idee, utile in tempo di coronavirus».

Ci si può unire al canale cercando gillisindaco su Telegram oppure cliccando sul link

