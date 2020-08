Immatricolazioni all’Insubria: posti esauriti o quasi per i corsi a numero chiuso

Immatricolazioni ancora aperte all’Università dell’Insubria che, quest’anno, ha innovato le modalità di iscrizione a causa dell’emergenza sanitaria.

Aboliti i test d’ingresso, si è optato per il “click day” : alcuni corsi di laurea hanno subito un vero e proprio assolto. È il caso delle lauree triennali di Scienze motorie, Biotecnologie e Scienze biologiche: le domande superano del doppio o del triplo i posti disponibili, terminati in poche ore.

Anche il corso di laurea triennale in Economia e management ha scelto quest’anno il numero programmato per mantenere alta la qualità dell’insegnamento: c’è tempo fino al 12 settembre per aggiudicarsi gli ultimi tra i 640 posti disponibili.

Ancora qualche possibilità per Mediazione interlinguistica e interculturale e Chimica e chimica industriale, le cui iscrizioni chiudono il 7 agosto e riaprono il 26. Per iscriversi: https://www.uninsubria.it/notizie/immatricolazioni-2020-2021.

Per quanto riguarda i corsi di laurea con prova di ingresso, molto richieste come sempre le professioni sanitarie, dove per esempio Fisioterapia registra 260 domande per 38 posti; le iscrizioni terminano il 18 agosto, il test è l’8 settembre a Malpensafiere. Boom anche per Medicina e per Odontoiatria: le domande sono ad oggi 1698 e i posti all’Insubria 150, ma la particolarità di quest’anno, legata al Coronavirus, è che gli aspiranti camici bianchi devono sostenere il test, in programma il 3 settembre a Malpensafiere e a Lariofiere, nell’ateneo più vicino a casa e solo con le graduatorie si conosceranno le loro preferenze.

Tutto pronto per la Fase 3 dell’emergenza Covid19, che si apre il 24 agosto e prevede, in sintesi: matricole e studenti delle lauree triennali e magistrali a ciclo unico faranno lezione esclusivamente a distanza; studenti magistrali non a ciclo unico in aula in due slot giornalieri prenotando il posto con la App Studenti; tutte le lezioni saranno comunque erogate anche a distanza; laboratori in presenza a gruppi; esami scritti e orali esclusivamente a distanza; lauree a distanza, o in presenza per 5 candidati con 5 accompagnatori ciascuno. Altre info: www.uninsubria.it/coronavirus.