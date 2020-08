Jrc, prende forma il nuovo centro visitatori

Lavori in corso al Jrc di Ispra. Al centro di ricerca della Commissione europea gli operai sono impegnati nella realizzazione di un nuovo centro di accoglienza per i visitatori.

Il nuovo centro si troverà vicino all’ingresso principale, una posizione più comoda rispetto a dove si trova attualmente. «Il nuovo centro – affermano dal Jrc – renderà più facile ai visitatori accedere o chiedere informazioni. Raggiungere il vecchio centro visitatori che si trova all’interno del complesso è più complicato, perché è necessario ottenere i permessi, oppure aver già programmato una visita».

I lavori per la realizzazione del nuovo centro visitatori erano cominciati già prima dell’emergenza Coronavirus, ma, come del resto è capitato a tutti gli altri cantieri del Paese, la pandemia ne ha costretto l’interruzione. «Ora – spiegano dal centro di ricerca – il cantiere è ripartito, ma al momento non sappiamo ancora quanto tempo ci vorrà prima della fine dei lavori e di poter accogliere i visitatori nel nuovo centro».