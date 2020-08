La mappa interattiva dei ponti a rischio

La Provincia di Varese ha disposto il monitoraggio di 29 ponti sulla rete viaria provinciale. In questa cartina interattiva segnate con il colore rosso potete individuare le 6 infrastrutture catalogate con priorità 1. Si tratta di ponti che richiedono interventi urgenti e già sottoposti a provvedimenti in via cautelativa: la riduzione della velocità di transito a 50 km orari nei casi dove il limite sia superiore e la riduzione di massa a 44 tonnellate per i trasporti eccezionali di tipo periodico.

I ponti interessati da queste limitazioni sono a Vedano Olona sulla sp 233, a Grantola sulla sp 43, a Cassano Magnago sulla sp 20, a Ispra e Brebbia sulla sp 69, a Biandronno sulla sp 36. Per quest’ultima infrastruttura, a causa di una infiltrazione d’acqua, è stato disposto anche un sistema di monitoraggio continuo