Lavori in corso: un giardino attrezzato arriverà accanto al minigolf di Varese

Sono iniziati in questi giorni i lavori di recupero dell’area adiacente al Minigolf di Varese gestito da Pro Loco Varese dove, in accordo con il comune, sarà realizzato un “giardino terapeutico” che occuperà un’area complessiva di 17.800 metri quadri.

La riqualificazione degli spazi, che sono immediatamente dietro il cancello carrabile del minigolf, penserà in particolare ad anziani, disabili e più piccoli: sarà infatti dotata di un percorso in pavimentazione realizzato in terra stabilizzata e prevederà una serie di aree per la sosta, con analoga pavimentazione, e una fontanella.

Verranno messi tavoli con panche e sedute con i braccioli e in uno di essi è prevista una scacchiera attrezzata per il gioco, con scacchi alti 60 cm.

E’ previsto inoltre un percorso “senior” con una serie di elementi per attività sportive-riabilitative e una zona per i giochi a terra, dedicati ai più piccoli.

L’area dei lavori

Nel progetto è incluso anche un “rain garden” centrale, realizzato con vegetazione che possa essere in parte sommersa, e con aree ad arbusti. Verrà poi ricollocato l’impianto di illuminazione preesistente, mentre verrà installato un impianto di irrigazione goccia a goccia per il nuovo verde pubblico.

L’area sarà aperta al pubblico a partire da fine settembre: la sua realizzazione è stata favorita dall’intervento di un’azienda sponsor e vuole migliorare il contesto del parco di Villa Mirabello, dove quest’anno è stato realizzato con successo il Camp Estivo di Pro Loco Varese.