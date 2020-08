Lite nella notte ad Azzate, denunciato un 41enne che brandiva un coltello da 15 centimetri

Nel corso della notte tra sabato 8 e domenica 9 agosto i carabinieri della stazione di Gavirate hanno deferito in stato di libertà alla procura della repubblica di Varese un 41enne italiano con precedenti di polizia perché resosi responsabile dei reati di minaccia aggravata e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

I carabinieri, infatti, sono dovuti intervenire ad Azzate in via Piave dove poco prima l’uomo, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, l’uomo minacciava con un coltello della lunghezza complessiva di 15 centimetri, un 27enne italiano operaio, con precedenti di polizia. L’uomo veniva denunciato a piede libero mentre il coltello veniva posto sotto sequestro dai militari operanti.