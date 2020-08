Longinotti (M5S) risponde all’appello lanciato per l’ospedale di Saronno

Il candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle Saronno Luca Longinotti risponde all’appello lanciato da Calzeroni, candidato sindaco dei “Democratici per Turate” in merito all’ospedale di Saronno

Il candidato sindaco di Turate Leonardo Calzeroni affronta un tema molto importante e molto complesso parlando dell’ospedale di Saronno nel suo appello.

La proposta di costituire un comitato istituzionale non può che trovarmi favorevole, considerando quanto sia pesata fino ad oggi l’assenza di figure istituzionali che si facessero carico di portare avanti le problematiche del nostro nosocomio che col tempo non fanno che crescere, con l’aggiunta ora della mancanza di medici e operatori sanitari. Abbiamo già risposto prontamente come M5S al precedente appello del Comitato per la salvaguardia e il rilancio dell’ospedale e indetto una raccolta firme che sappiamo per fortuna non essere stati i soli a fare. Questo nuovo appello di Calzeroni aggiunge un’ulteriore spinta per attivare un vero e proprio movimento che operi sul tema in modo capillare e costante, con l’aiuto magari dei cittadini che sono certo non si tireranno indietro per fare la loro parte.

Potrei dire cose che come M5S abbiamo in progetto di portare avanti nel nostro programma in merito al problema sanitario a Saronno, ma preferisco evitare inutili discorsi da “proclami ellettorali” e appoggiare totalmente gli appelli sia del Comitato di Saronno, sia del candidato sindaco di Turate che chiedono condivisione e collaborazione tra tutte le forze politiche…. indistintamente. Questo tema non deve essere strumentalizzato, ne va del futuro di una comunità intera comprese le nostre famiglie, a questo punto focalizzerei la domanda non su “chi” prenderà parte a questa battaglia, ma su “come” condurla.

Da candidato Sindaco del M5S mi rendo disponibile ad un progetto comune che non abbia colore politico supportando ovviamente il Comitato già attivo, e se fino ad oggi le istituzioni hanno fatto orecchio da mercante ora dovrebbero iniziare a dare risposte più concrete. La volontà è la forza motrice di ogni progetto, vediamo se la risposta a questi appelli sortirà gli effetti che ci auguriamo per il futuro del nostro ospedale e per il bene della comunità.

