Malore alle cascate di Ferrera: donna soccorsa dai vigili del fuoco

(Foto di repertorio)

I vigili del fuoco del distaccamento di Luino e gli specialisti del S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) di Varese, sono intervenuti nel pomeriggio di sabato 8 agosto 2020 per soccorrere una persona alle cascate di Ferrera.

Una donna di 43 anni ha accusato un malore in una zona impervia, e i vigili del fuoco – In collaborazione col soccorso alpino – hanno raggiunto la donna, l’hanno messa in sicurezza in una barella e l’hanno poi trasportata in zona più agevole, per affidarla alle cure del personale sanitario.

La donna è stata poi trasportata all’ospedale di Luino, ma non risulta essere in gravi condizioni.