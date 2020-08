Marco Chef tiene a battesimo la nuova trasmissione di Realtime

Ad allietare i commensali della prima puntata di Matrimoni Impossibili, la nuova trasmissione in onda su Realtime Tv il 9 agosto alle 9.50 canale 31 c’è una vecchia conoscenza per il food e il lifestyle varesino: Marco Dossi, meglio noto come Marco Chef.

Marco, che nell’account Instagram della trasmissione è definito “grande cuoco per le cerimonie uniche”, si occuperà del catering di una festa speciale: quella che unisce Desire’ e Sabrina. Uno dei “matrimoni impossibili” raccontati dalla trasmissione, che si occuperà di festeggiare una serie di amori che le norme non contemplano.

Con lui, nella trasmissione prodotta tra gli altri da Roberto Ferrari (Proprio “quello di Radio Deejay”) anche un’altro tocco “varesino”: le installazioni della gallaratese Antonella Gensini “Art Application Planner” di matrimoni.

Il “Matrimonio Impossibile” di Desire’ e Sabrina avrà come splenida location villa Frua, a Stresa.