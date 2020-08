Neto Pereira non si ferma: giocherà all’Olimpia Ponte Tresa

La carta d’identità dice che a gennaio Leonidas Neto Pereira ha compiuto 41 anni. Tanti per un calciatore, ma ancora non abbastanza per chi ancora di diverte a giocare con la palla.

Dribbling, corse, contrasti e il profumo dell’erba. È difficile per un innamorato del futebol riuscire a staccarsi da tutto questo.

E così l’ex capitano del Varese, che ha trascinato i biancorossi fino alla Serie B e a un passo dalla Serie A, a oltre 40 anni ancora non si è stancato e anche nella prossima stagione si divertirà con un pallone tra i piedi.

Il brasiliano, che vive in provincia di Varese, giocherà con la maglia dell’Olimpia Ponte Tresa, nel campionato di Promozione. Un’altra avventura, sempre per amore del calcio.