PalaBorsani, anche a settembre il camp estivo di mini basket

Riparte la stagione dei Knights con l’Axpo Happy Camp che riaprirà i battenti lunedì 31 agosto fino al 11 settembre, coprendo le settimane fino alla partenza della scuola. Le numerose richieste arrivate alla segreteria del camp, hanno spinto i Knights e la Virtus Carroccio a vagliare e poi confermare la possibilità di aggiungere due settimane extra rispetto al periodo preventivato.

La location sarà sempre quella del PalaBorsani di Castellanza che funzionerà con le medesime forme di organizzazione e prevenzione in vigore dall’inizio del camp fino alla fine della sua prima parte il 31 luglio.

«Siamo felici di ripartire con il Camp -commenta il General Manager dei Knights Legnano Maurizio Basilico – E’ un segnale importante per l’inizio della nuova stagione dopo le grandi soddisfazioni che abbiamo avuto nelle settimane di giugno e luglio. La scorsa stagione è stata molto complessa come sappiamo, e anche questo inizio non sarà facile, ma siamo fiduciosi di poter far bene. La nostra organizzazione è stata ottima fino a questo punto e sono sicuro che lo sarà anche nei prossimi mesi. Attendiamo solo le disposizioni ufficiali per poter organizzare tutta l’attività dalla prima squadra al settore giovanile e minibasket nella maniera migliore.”

