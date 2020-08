PortoArte: slitta al 4 settembre l’omaggio a Fabrizio De André

Lo spettacolo “Faber… né per denaro, né per il cielo”, omaggio a Fabrizio De André previsto per il 28 agosto a Porto Ceresio, a causa del previsto cattivo tempo è posticipato a venerdì 4 settembre alle 21 presso il Museo Raccolta Etnografica Appiani-Lopez, Corte del Pozzo (o in caso di maltempo nella Sala Polifunzionale di Piazzale Luraschi).

Lo spettacolo, inserito nel programma di PortoArte, vede in scena un’attrice che canta e recita canzoni e due musicisti per rendere omaggio ad un grande cantautore che scriveva poesie non su pagine di libri, ma affidava i suoi versi alle canzoni. Che sapeva parlare d’amore e di morte, che faceva parlare gli umili, gli oppressi, i disperati, i perdenti… e che ci faceva capire l’importanza di essere liberi, liberi soprattutto di ragionare con la propria testa.

Uno spettacolo-concerto con l’attrice Marina De Juli, il polistrumentista Andrea Cusmano e il chitarrista Francesco Rampichini.

Più che un concerto sarà un percorso attraverso canzoni, racconti, immagini, citazioni per conoscere un po’ il pensiero, le impressioni, il mondo di Faber, come amava farsi chiamare Fabrizio De André: l’artigiano, che componeva solo per amore, né per denaro né per il cielo.