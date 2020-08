Il Pulcinoelefante è stato “adottato” dal comune di Milano

È un pulcino, per quanto riguarda le dimensioni e la tiratura delle sue pubblicazioni (mai oltre le 32 pubblicazioni), un elefante, per la sua grande capacità di valorizzare in anticipo le opere di poeti e artisti. Bene ha fatto dunque il Comune di Milano a salvare la preziosissima opera dell’editore artigiano Alberto Casiraghy che dal 1982 con il suo Pulcinoelefante ha stampato in giornata e cucito a mano ben 10.441 opere, rigorosamente realizzate con un macchina da stampa Audax Nebiolo a caratteri mobili. Una scelta che lo stesso Casiraghy definisce «poetica».

La collezione è stata acquistata per 150mila euro, grazie all’intuizione dell’esperto d’arte Andrea Tomasetig, che da tempo aveva compreso l’importanza di questa collezione che andrà a impreziosire ulteriormente la Casa Museo Boschi Di Stefano.

Casiraghy, che abita a Onago in provincia di Lecco, definisce il Pulcinoelefante «una casa editrice giocosa». Un’impresa che lo ha riportato agli anni della giovinezza quando muoveva i primi passi per imparare il mestiere di tipografo. Tra gli autori presenti in questo non ordinario catalogo ci sono nomi importanti a partire dalla poetessa Alda Merini che dal 1992 al 2009 ha pubblicato con il Pulcinoelefante ben 1.189 opere. Uno straordinario florilegio di versi, aforismi e ricordi a cui Casiraghy ha dedicato una grafica particolare.

Gli autori che hanno pubblicato con Pulcinoelefante sono molti, tra questi ricordiamo: Allen Ginsberg, Fernanda Pivano, Gillo Dorfles, Maurizio Cattelan, Gregory Corso, Wisława Szymborska, Ezra Pound e Jean Cocteau.