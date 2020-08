Il Puma di Lambrate torna a Varese, “Vi aspetto ai Giardini”

“Non mancate, vi aspettiamo a Varese sabato 8 agosto”. Fabio Treves e la sua band invitano la città e i lettori di VareseNews alla serata organizzata all’interno della rassegna “Black & Tube”.

Il Puma di Lambrate, band al completo, torna dopo ai Giardini Estensi di Varese. La sua storia musicale iniziata nel 1974 non ha bisogno di grandi presentazioni. Lo abbiamo visto in tv, letto su riviste, ascoltato in radio; lo abbiamo sentito suonare in numerosi dischi da Elio e le Storie Tese a Branduardi, da Finardi a Cocciante ma, soprattutto, è considerato il padre nonché il principale fautore della diffusione del blues italiano.

Venerdì, invece, l’appuntamento è con Superdownhome, un duo esplosivo che affonda le proprie radici nelle tradizioni del blues rurale proiettandosi verso contaminazioni da rock’n’roll e punk.

Le informazioni e le prevendite (consigliate vista la capienza ridotta a causa delle normative sanitarie) le trovate su www.blackbluefestival.com.