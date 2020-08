Ruggero dei Timidi a Varese con “Stand up and songs”

Ruggero dei Timidi torna a Varese e lo fa con “Stand up and songs”. Un microfono, una chitarra e Ruggero dei Timidi per uno spettacolo completamente acustico in cui il mattatore si districherà in monologhi esilaranti, canzoni famose e più famose, alternando il tutto intervallato da aneddoti improbabili, interazioni con il pubblico e incursioni della “moglievole” soubrette Fabiana Incoronata Bisceglia.

L’appuntamento è per giovedì 6 agosto, a Varese, alla Tensostruttura dei Giardini Estensi di Varese, in via Sacco 5. Inizio ore 21.30 circa. Biglietti disponibili in prevendita (fortemente consigliata) su www.eventbrite.it.

Info Anti Covid: nell’ottica di preservare la sicurezza di tutti i partecipanti all’evento, e secondo le normative vigenti, si fa presente che la tensostruttura ospita solo posti a sedere, distanziati tra loro. Solo lo staff organizzativo ha la facoltà di posizionare il pubblico e i conviventi/famigliari nei posti assegnati, nonché di dare indicazioni circa le uscite e le entrate. E’ consentito consumare bevande e cibi solo all’esterno del tendone. E’ obbligatorio igienizzare le mani prima di entrare e, salvo nuove disposizioni, indossare la mascherina quando si è in piedi.