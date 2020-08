Reiterata l’ordinanza anti-alcol in piazza Vittorio Emanuele II a Busto Arsizio

In seguito agli episodi di microcriminalità che si sono verificati nel centro di Busto Arsizio e, in particolare, all’episodio di aggressione dello scorso luglio che ha visto coinvolto un ragazzino di 14 anni ferito a colpi di bottiglia, il sindaco Emanuele Antonelli aveva provveduto a riportare ordine e sicurezza con un’ordinanza.

L’ordinanza sindacale, emessa il 10 luglio, metteva a punto il provvedimento, nei confronti dei bar di piazza Vittorio Emanuele II, di divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche dalle 20 alle 7 per 30 giorni.

«Il pregiudizio e il disagio arrecati a quiete, sicurezza ed ordine pubblico sono purtroppo ormai una costante nelle serate del giovedì sera» così recita la nuova ordinanza; pertanto, l’amministrazione comunale ha ritenuto di dover adottare una nuova ordinanza con la stessa limitazione: il divieto (per il pubblico esercizio del bar in piazza Vittorio Emanuele II) di vendita per asporto di bevande alcoliche dalle 20 alle 7 «con riserva di applicare la stessa misura per tutti gli altri esercizi commerciali posti nelle vicinanze di aree e luoghi pubblici o di uso pubblico, dove potrebbero verificarsi gli inconvenienti sopra citati».

Il provvedimento, come lo scorso del 10 luglio, ha lo scopo di prevenire la microcriminalità e situazioni di disagio che possono provocarla; mantenere l’ordine pubblico; tutelare i residenti e gli esercizi commerciali nelle vicinanze; «prevenire i comportamenti di irresponsabilità ed intemperanza, che si manifestano nelle ore serali e possono determinare gravi danni all’incolumità fisica delle persone e porre a repentaglio la sicurezza delle zone in questione».