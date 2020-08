Restaurata l’antica pompa di Leggiuno costruita nel 1900

Si sono conclusi i lavori per il restauro dell’antica pompa dell’acqua in via Contini a Leggiuno. Ad avviare l’opera sono stati i volontari dell’associazione storico-culturale Lezedunum, che con l’aiuto della restauratrice Paola Guerriero, hanno rimesso a nuovo l’intera struttura.

La vecchia pompa fu donata al comune di Leggiuno nel lontano 1900 dal sindaco di allora Leonardo Riva. Riva si trasferì dalla sua Milano per stabilirsi a Leggiuno nel 1874. Oltre alla pompa di via Contini, Riva fece realizzare anche il bacino e il tratto di acquedotto che serviva la zona adiacente la chiesa parrocchiale oltre a diversi pozzi e lavatoi.

Consapevoli del valore storico che quella casetta rappresentava, i membri dell’associazione Lezedunum si sono rimboccati le maniche e hanno iniziato i lavori di restauro. I volontari hanno svolto alcune riparazioni, sostituito la bocchetta e dato una bella ripulita. Per il restauro dell’incisione, invece, l’associazione si è affidata alla restauratrice Paola Guerriero.

A consigliare il restauro della vecchia pompa di via Contini è stata la signora Fernanda Gomiero. «La signora Fernanda – racconta Lorenzo Effigiati, membro del direttivo dell’associazione – abita a pochi passi dalla pompa. Se ne prende cura da sempre e ogni tanto la abbellisce con dei fiori. Nonostante non venga più utilizzata come in passato, la vecchia pompa per anni è stata uno strumento fondamentale per tanti abitanti di Leggiuno».

Non appena concluso il restauro, l’associazione Lezedunum ha inserito la vecchia pompa di via Contini nel progetto “Come eravamo”. «Abbiamo sistemato – spiega Lorenzo Effigiati – vicino alla pompa e in altri luoghi significativi di Leggiuno delle fotografie d’epoca, che mostrano come il nostro paese appariva in passato. Invitiamo inoltre chiunque abbia dei luoghi a cui è legato e che gli piacerebbe veder valorizzati di segnalarceli».