Schianto al bivio, feriti due giovani

Un ragazzo di 20 anni e una donna di 30 sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A8 alle 23.30 di sabato sera.

Per ragioni da chiarire, l’auto su cui viaggiavano è finita fuori strada all’altezza del casello di Gallarate, dopo il bivio tra A8 per Varese e A26 direzione Genova-Gravellona.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica, oltre ai vigili del fuoco: i due sono stati portati in ospedale a Gallarate, in codice giallo, vale a dire feriti ma non in pericolo di vita. Sul posto anche la Polstrada.

Nella notte anche un’altra persona è rimasta ferita, in modo lieve, a Cislago: dopo le 3 del mattino un 43enne è uscito di strada in via Cesare Battisti, è stato portato in ospedale in codice verde.